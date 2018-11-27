معيتيق يؤكد على منح الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للقوانين

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ظهر اليوم، رئيس الرابطة العامة للمعوقين بشير الفيتوري، حيث قدّم الأخير مذكرة تفصيلية توضح الاهتمام بذوي الإعاقة، وكيفية إدماجهم في المجتمع ومنحهم حقوقهم، والبالغ عددهم 116 ألف على مستوى ليبيا.

ووفقاً لما جاء على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك، فقد أشار الفيتوري لقرار إنشاء المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة الذي يتماشى مع متطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي صادقت عليها ليبيا في شهر فبراير الماضي، مؤكداً على ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لرصد تنفيذ الاتفاقية.

كما وطالب الفيتوري بتوفير بيئة مناسبة تكفل لهم ضمان حقوقهم في كل مناحي الحياة باعتبارهم جزءاً من المجتمع، بما في ذلك حقهم في التعليم العام بمختلف مستوياته، والعمل على تعديل المادة الأولى من القرار رقم 908 بشأن تخفيض تكاليف بعض الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، أكد معيتيق، بأن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من المجتمع ولا يمكن غض الطرف عنهم، وأن لهم من الحقوق والواجبات التي تلزم الجهات ذات العلاقة منحها لهم ووفقاً للقوانين.

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