شركة الخليج العربي تعلن تجهيز بئر حبقل النافورة للتشغيل بقدرة 1500 برميل يومياً

العنوان-بنغازي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ شركة الخليج العربي للنفط قد تمكّنت الأحد من استكمال وضع البئر Y1 بحقل النافورة النفطي على خط الإنتاج. ويندرج هذا البئر ضمن مجموعة من الآبار “Y ,K ,L “، وينتج حاليا 1500 برميل في اليوم، ومن المتوقّع أن ترتفع قدرته الإنتاجيّة إلى 3000 برميل في اليوم فور تشغيل المضخات …

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