شركة الخليج العربي تعلن تجهيز بئر حبقل النافورة للتشغيل بقدرة 1500 برميل يومياً

العنوان-بنغازي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ شركة الخليج العربي للنفط قد تمكّنت الأحد من استكمال وضع البئر Y1 بحقل النافورة النفطي على خط الإنتاج. ويندرج هذا البئر ضمن مجموعة من الآبار “Y ,K ,L “، وينتج حاليا 1500 برميل في اليوم، ومن المتوقّع أن ترتفع قدرته الإنتاجيّة إلى 3000 برميل في اليوم فور تشغيل المضخات …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدينار ينتعش ويرتفع أمام عملات أجنبية وعربية لأعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
تشغيل بئر نفط جديد بحقل النافورة النفطي شرقي ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المواقع الأثرية الليبية تعاني من السرقة والتهريب في ظل انعدام الأمن
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
بعد تازربو.. أين يتجه داعش؟
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك