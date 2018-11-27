عقوب يناقش آلية تطوير عمل مستشفى الكويفية

بحث وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة بالحكومة المؤقتة د. سعد عقوب، مع مدير عام مستشفى الكويفية د. أنس البرغثي في جلسة نقاش علمي مفتوح آلية مكافحة الأمراض السارية والوبائية بالبلاد من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والاحترازية اللازمة، ومن خلال التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية في توفير الأدوية ومشغلات التشغيل الخاصة بمرض الدرن الرئوي المقاوم للأدوية وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية بالمنطقة الشرقية.

ووفقاً لما ورد على صفحة إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة المؤقتة على فيس بوك فقد ناقشت الجلسة آلية العمل على إنشاء قسم حديث خاص بالعزل داخل مستشفى الكويفية، حيث أبدى عقوب موافقته على اعتماده.

كما وتطرق اللقاء إلى وضع آلية للتنسيق مع وزارة العدل بهدف البدء في إجراء المسح الطبي الشامل للنزلاء بالسجون التابعة للحكومة الليبية المؤقتة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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