السراج يجتمع بآمر المنطقة العسكرية الوسطى وعميد بلدية مصراتة  

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ظهر اليوم اجتماعاً بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وذلك بهدف بحث آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني والمهام الموكلة للمنطقة العسكرية الوسطى في دعم المجالس البلدية الواقعة في نطاقها، كما تطرق الاجتماع إلى دعم القوات المكلفة بتأمين مدينة سرت من حيث إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إضافة إلى تأمين وصول الوقود إلى المنطقة الجنوبية.

من جهة أخرى بحث الاجتماع خطط وبرامج البلدية لتحسين أداء القطاعات الخدمية، حيث أكد السراج على أهمية التنسيق مع وزارة الحكم المحلي وتنفيذ البرامج وفقاً للأولويات، كما تم بحث ومناقشة آلية تنفيذ قرار زيادة مرتبات العسكريين النظامين.

وبحسب صفحة حكومة الوفاق الوطني الرسمية على فيس بوك فقد حضر الاجتماع كل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وضابط عمليات المنطقة الوسطى العميد محمد موسى، وعميد بلدية مصراتة السيد مصطفى كرواد، وعضو المجلس البلدي السيد علي أبو سته.

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