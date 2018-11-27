الخفيفي يُرسل قوة كبيرة إلى تازربو

تحركت قوة كبيرة من الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، باتجاه مدينة تازربو لتأمينها بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي.

وكلّف الخفيفي، مدير فرع بنغازي لإدارة الأمن المركزي العقيد باسط العريبي، بأن يكون على رأس القوة التي تتكون من فرع بنغازي وفرع اجدابيا ومكتب توكرة ومكتب الابيار .

وتم تجهيز القوة بأعلى مستوى وبانضباط كامل وتوجيهها إلى تازربو لتأمينها بعد تعرضها لأكثر من هجوم إرهابي من قبل داعش خلال أسبوع.

وأصدر الخفيفي تعليماته بإنشاء مكتب للأمن المركزي تازربو لحفظ الأمن بالمدنية ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية