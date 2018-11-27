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المواقع الأثرية الليبية تعاني من السرقة والتهريب في ظل انعدام الأمن

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تزخر ليبيا بمواقع أثرية قديمة تشهد على الحضارات الكثيرة التي مرت بالمنطقة. ويبلغ عدد المواقع الأثرية التي تندرج ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو خمسة مواقع باتت اليوم مهددة بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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