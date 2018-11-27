أمن طرابلس تنفي وفاة رئيسها السابق 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت مديرية أمن طرابلس ما وصفته بالشائعات عن خبر وفاة “عميد صلاح الدين رمضان السموعي” مدير أمن طرابلس السابق.

وأكدت المديرية خلال منشور لها على صفحتها الخاصة بالفيس بوك أنه لايزال تحت الرعاية الصحية .

وأشارت أن “السموعي” نقل اليوم الثلاثاء إلى دولة إيطاليا لاستكمال علاجه وتقديم الرعاية الصحية الجيدة له.

وكان المدير السابق لمديرية أمن طرابلس صلاح الدين السموعي قد تعرض إلى إطلاق ناري الأحد الماضي ، مما أدى إلى حدوث إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى ، حيث أجريت له عدة عمليات ، ولم يعرف بعد سبب هذا الحادث إن كان محاولة اغتيال أو سطو مسلح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24