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بليحق لـ218: قانون الاستفتاء أصبح نافذا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن رئاسة مجلس النواب صادقت على قانون الاستفتاء على الدستور ليصبح نافذا منذ الثلاثاء.

وأضاف بليحق، لبرنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، أن البرلمان سيقوم بنشر القانون وتعميمه يوم الأربعاء لإحالته إلى المفوضية الوطنية للانتخابات.

وأقر مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي، التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء، والتي تُقسّم ليبيا إلى 3 دوائر، واشترط لتمرير مشروع الدستور الحصول على نسبة 50 + 1 في كل إقليم، أي ما يشكل ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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