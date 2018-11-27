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التحريات تحذر من منتج شامبو للشعر والجسم 

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي ، المواطنين وأولياء الأمور من منتج يتداول حالياً في الأسواق والمحلات التجارية وهو عبارة عن شامبو شعر وكذلك شامبو جسم منتهيا الصلاحية .

وأشار القسم إلى أنه تم تزوير صلاحية المنتج المذكور إلى سنة 2022 ، وقد تمكن أعضاء التحريات من ضبط حوالي 4800 عبوة .

وأوضح القسم أن معلومات أوردت بأن الكمية التي دخلت إلى مدينة بنغازي تقدر بكميات كبيرة لم يتمكن من حصرها ، منبهاً إلى المواد المصنعة في المنتج المشار إليه ، كونها تتسبب في الامراض .

وطالب القسم الإبلاغ عن مكان تواجدها ، محذراً التجار بعدم بيعها للمواطنين ، أو استخدامها داعياً الجهات الأمنية للتعاون في ضبطها وإحالتها إلى جهاز الحرس البلدي .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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