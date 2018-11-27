جنائي شحات يضبط مروج للمخدرات

أخبار ليبيا 24 – خاص

ضبط عناصر البحث الجنائي بمديرية أمن شحات شخص إثناء عملية ترويج الخمور محلية الصنع داخل المدينة ، وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم “حسن بوكريم” ، إن أعضاء قسم البحث الجنائي عملوا خلال الفترة الماضية على تتبع هذا الجاني ، وجمعوا معلومات عنه ، وبعد التأكد من صحة المعلومات وأخذ الإذن من النيابة العامة ألقت العناصر القبض على المدعو إثناء محاولة ترويج للخمور داخل المدينة.

وأشار بوكريم إنه تم إحالة المتهم للنيابة العامة للاختصاص بعد اعترافه بعملية الترويج للمواد المسكرة.

وتستمر الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات والجريمة بكافة أنواعها في مدينة شحات حفاظاً على أمن المدينة ومواطنيها ، ووفقاً لخطة أعدت للمجاهرة بالأمن .

يذكر أن جنائي شحات ضبط في أكتوبر الماضي أحد تجار المخدرات بعد سرقته لمركبة مواطن من سكان مدينة البيضاء‏ .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24