مستشفى تاكنس في وجه التحديات

تقرير|218

مع كل الأزمات كرداءة الخدمات الطبية والنقص الكبير في الأدوية -التي شكلت أمراً ضاغطاً على الأطقم الطبية في القطاع الصحي- تسعى إدارة مستشفى تاكنس القروي في مدينة المرج بعد استحداثها أن تقدم أفضل الخدمات للمريض من حيث تلقي الخدمات الطبية في ظل ضعف المؤسسات العامة.

المستشفى القروي بسعة 80 سريراً ويفتح أبوابه في عديد التخصصات الطبية لحين استكمال عملية صيانة المستشفى الواقع في قلب المنطقة حيث يرى المترددون عليه أن الخدمات الصحية أفضل من قبل، مطالبين الجهات المعنية بدعم أفضل لراحة المواطن.

وتبقى مشاكل القطاع الصحي في ليبيا بتشعباتها وتأثيراتها المباشرة على حياة المواطن أبرز مظاهر المشاكل التي تعانيها البلاد جراء أزماتها المتلاحقة، في انتظار الحل الشامل؛ لأن إيجاد الحل في قطاع ما بمعزل عن غيره سيبقى محاولة عبثية تستوجب التكاليف الباهضة ولكنها لا تأتي بالحلول الحقيقية.

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