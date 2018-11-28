المعهد الجمهوري IRI ينظم حوارية في غات

شهدت قاعة المجلس البلدي في مدينة غات جلسة حوارية بين المجلس وعدد من أعضاء ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني على مستوى بلدية غات.

ناقش الطرفان خلال الحوارات المتبادلة وطرح الأفكار وعرض المعلومات، أبرز القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن داخل البلدية .

وعرض المجتمعون مشروع استبيان جمعية “أمراجا” لتنمية الشباب والمجتمع حول رضا المواطنين عن الخدمات الصحية .

كما ناقش منتسبو المجتمع المحلي مع المسؤولين في المجلس البلدي جملة من الأمور الملحة التي تهم راحة المواطن وعيشه الكريم كالبحث عن سبل ايجاد حل لمشكلة الوقود والوضع الصحي ووضع الخدمات في مطار غات المدني.

يُشار إلى أن الجلسة من تنظيم المعهد الجمهوري لتعزيز الديموقراطية “IRI” ضمن سلسلة نشاطاته في عموم البلاد.

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