بماذا وصف وزير الخارجية الإيطالي مسيرة المصالحة الليبية؟

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن مسيرة المصالحة الليبية لا تزال طويلة.

وفي تصريحات حول مسيرة التهدئة والاستقرار في ليبيا، على هامش مؤتمر بجامعة لويس في روما، أمس الثلاثاء أضاف الوزير موافيرو أن مؤتمر باليرمو “كان خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة”، في هذا البلد.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه في ليبيا، “لا تزال هناك صراعات مسلحة قائمة”، وأنه يجب علينا مرافقة ليبيا “نحو استعادة أمنها الخاص”.

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