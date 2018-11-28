نشاطات تدريبية بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي

أجرى قسم التدريب والإجراءات التابعة لمفوضية الانتخابات نشاطات تدريبية، متمثلة في محاكاة لعملية الإقتراع، بهدف تطوير وتحسين الإجراءات المتعلقة بهذه العملية.

وشارك في تنفيذ هذه الأنشطة التي أجريت يومي 26 – 27 نوفمبر الجاري، بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، مدربي ومدربات قسم التدريب والإجراءات بالإدارة العامة، ومكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، والمدربين الأساسيين بمكاتب الإدارة الانتخابية (طبرق – درنة – البيضاء – المرج – إجدابيا – الكفرة).

من جهته، قال رئيس قسم التدريب والإجراءات بالإدارة العامة للمفوضية الصادق الزكار، بأن هذه الأنشطة، تأتي ضمن الإستعدادات المستمرة للمفوضية عامة وقسم التدريب خاصة لأي استحقاقات انتخابية قادمة، وذلك من خلال اختبار اجراءات جديدة يتم ادخالها على عملية الاقتراع، والتي من شأنها أن تساهم في رفع درجة الثقة لدى الناخب والمراقب والمهتم بنزاهة وشفافية وحيادية العملية الانتخابية.

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