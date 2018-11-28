دول جوار ليبيا تجتمع في الخرطوم الخميس

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أمس الثلاثاء، إن الخرطوم ستستضيف الخميس المقبل الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، بالإضافة لفرنسا وإيطاليا.

وجاء في بيان الخارجية السودانية أن حكومة الوفاق الوطني الليبية أيضا ستحضر الاجتماع بالإضافة للمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا، وممثلين عن الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

وأشار بيان الدبلوماسية السودانية إلى أن الاجتماع يهدف لدفع جهود التسوية السياسية في ليبيا ومناقشة انعكاسات الأوضاع فيها على الأمن الإقليمي وقضايا الإرهاب وتهريب البشر والجريمة العابرة للحدود.

وذكرت الوزارة أن جميع دول جوار ليبيا وحكومة الوفاق الوطني أكدت مشاركتها في الاجتماع إلى جانب مشاركة السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

المصدر: RT

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