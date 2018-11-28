لجنة صرف الإعانات لأسر الشهداء والمفقودين تنطلق في عملها

وبحسب مكتب الإعلامي للهيئة ،فإن رئيس لجنة صرف الإعانات السيد “علي الحوتي” أفاد بأن اللجنة ستعمل بكل جهدها على إنهاء الإجراءات ،وعدم تعطيل أي طلب إعانة مستعجل لغرض السكن أو العلاج.

وأشاد “الحوتي” بدور رئيس لجنة صرف الإعانات العميد “عبدالله مسعود” و أعضاء اللجنة السيد “محسن العدولي”، السيد “أمير سعود”، السيد “صلاح الصهبي”، السيدة “إسراء المسماري”، السيدة “حليمة بن زبلح”، وذلك في ببذلهم قصار جهدهم لإنجاح عمل اللجنة .

الجدير بالذكر أن لجنة صرف الإعانات لأسر الشهداء والمفقودين ،تشكلت بقرار رئيس اللجنة الإدارية للهيئة العامة ،لرعاية أسر الشهداء والمفقودين العميد “خيري الصابري” رقم (66) لسنة (2018) م . (وال – بنغازي) هـ أ / هــ ع

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