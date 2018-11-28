السلاح الليبي .. الصعيد المصري نهاية الرحلة

سلّط تقرير نشره موقع “سلاح ريبورت” المعنيّ بمتابعة آخر أخبار السلاح الاثنين الضوء على دور الصعايدة بجنوب مصر في تهريب الأسلحة.

وأشار التقرير إلى وصول أنواع متطورة من الأسلحة من ليبيا وعدد من الدول الأخرى المحيطة إلى أيادي هؤلاء الصعايدة ممّن يمتلكون طرقهم الخاصة في تسويق السلاح وتهريبه وضمان وصوله إلى الجهات المستفيدة منه داخل مصر وخارجها.

وأوضح التقرير أن الصراع الذي تشهده ليبيا بعد ثورات الربيع العربي مثّل فرصة ذهبية لهؤلاء المهربين للحصول على أحدث أنواع الأسلحة من التي لم يكونوا يحلمون يوما بالوصول إليها للمتاجرة بها.

وحذّر التقرير من إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا وغيرها من الدول بعد إعادة تهريبها.

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