السراج يبحث مع الحداد وبلدية مصراتة سبل تنفيذ قرار زيادة مرتبات العسكريين النظاميين

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء مع كل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وضابط عمليات المنطقة الوسطى العميد محمد موسى وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد وعضو المجلس البلدي علي أبو سته.

الاجتماع تناول بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني والمهام الموكلة للمنطقة العسكرية الوسطى في دعم المجالس البلدية الواقعة في نطاقها.

وتطرق المجتمعون إلى دعم القوات المكلفة بتأمين مدينة سرت من حيث إزالة الألغام ومخلفات الحرب إضافة إلى تأمين وصول الوقود إلى المنطقة الجنوبية.

من جهة أخرى بحث الاجتماع خطط وبرامج البلدية لتحسين أداء القطاعات الخدمية ىحيث أكد السراج على أهمية التنسيق مع وزارة الحكم المحلي وتنفيذ البرامج وفقاً للأولويات كما تم بحث ومناقشة آلية تنفيذ قرار زيادة مرتبات العسكريين النظاميين.