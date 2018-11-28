عبد الجليل يبحث مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا أوجه التعاون المشترك

بحث وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا باتريس لوفرابير، أوجه التعاون بين الجانبين .

وشمل اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، مناقشة موضوع إدخال اللغة الفرنسية للمدارس الثانوية إبتداء من الصف الأول ثانوي كمرحلة أولى، حيث اتفق الطرفان في هذا الشأن، على إعداد المناهج وتجهيزها انطلاقاً من المناهج التي سبق إعدادها، إلى جانب طباعة الكتب قبل بداية العام الدراسي المقبل.

هذا واتفق الجانبان، على تدريب (120) معلماً وإعدادهم كمدربين رئيسيين في مادة اللغة الفرنسية، وذلك ضمن إطار تحريك عجلة التنمية المستدامة بالقطاع .

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