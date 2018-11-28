طبّي بنغازي يُجري عملية مُعقّدة لأول مرة

أعلن مركز بنغازي الطبي، أمس الثلاثاء، نجاح أطباء قسم القلب في إجراء أول عملية تركيب دعامة عن طريق شريان الإبهام distal radial .

وقال المكتب الإعلامي للمركز إن حالة المريض الذي خضع للجراحة، وعمره 58 عاماً، كانت مُعقّدة كونه يُعاني من انسداد نسبته 99% بالشريان الأيمن التاجي.

واستقبل المركز الطبي بنغازي المريض الذي كان يشكو من آلام في صدره نتيجة التدخين.

وتم نقل المريض إلى قسم العناية فور انتهاء العملية وبقي تحت المُلاحظة لفترة بسيطة قبل أن يكتب له الطبيب المُعالج الخروج لتحسّن حالته الصحية واستقرارها.

يُشار إلى أن استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة، الدكتور عوض افتيتة هو مَن أشرف على إجراء العملية رفقة الطاقم الطبّي بالقسم.

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