ربط منطقة بتاورغاء ببئر مياه

أفاد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك بربط إحدى آبار المياه الجوفية العذبة لتغذية الأحياء في منطقة القرار بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضح الشكشاك في تصريح لإحدى القنوات الفضائية الثلاثاء، أن عملية الربط جاءت في إطار سعي المجلس المحلي لإعادة الحياة إلى المدينة في كافة المجالات.

وأشار الشكشاك إلى عودة أكثر من 150 عائلة إلى المدينة خلال الأسبوع الماضي، وأن الأوضاع تتجه للاستقرار مع عودة المزيد من الأهالي بشكل تدريجي.

وتفتقد مدينة تاورغاء إلى الخدمات الأساسية وعلى رأسها مديرية الأمن فيما تسعى اللجنة المشكلة من تاورغاء ومصراتة لتسهيل عودة نازحي المدينة.

يشار إلى أن أهالي تاورغاء بدأوا منذ أواخر يونيو الماضي العودة إلى منازلهم في المدينة من مخيمات النزوح في مناطق مختلفة بليبيا، بعد توقيع ميثاق للصلح مع مدينة مصراتة مطلع الشهر ذاته.

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