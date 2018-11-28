على رأس قوة أمنية .. بوشناف يصل إلى تازربو

وصل إلى مدينة تازربو صباح اليوم، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، بحسب ما أورد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وجاءت هذه الزيارة التي رافقه فيها قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات، إلى جانب وفد يضم عدداً من مدراء أمن الواحات، لبحث الوضع الأمني في البلدية التي تعرضت لهجوم إرهابي خلال الأيام الماضية.

ووفقاً لتوجيهات وزير الداخلية، سيتم تثبيت هذه القوة في تازربو، لتعمل على تأمينها وتمشيط محيطها، ومطاردة خلايا تنظيم داعش الإرهابي التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا