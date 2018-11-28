جهاز النهر: تأخر وصول المياه لطرابلس سببه اعتداء في زليتن

عزا الناطق باسم جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، الأربعاء، سبب تأخر وصول المياه إلى مدينة طرابلس إلى اعتداء مواطن على غرفة المراقبة جنوب مدينة زليتن.

وبيّن الشويهدي، في تصريح للرائد، أن الاعتداء ترتب عليه تسريب للمياه؛ وهو ما اضطر فرق التشغيل والصيانة إلى وقف التعبئة عبر المسار الشرقي، وتغيير التعبئة وتغذية مدينة طرابلس بالمياه عبر المسار الأوسط.

وأكد الشويهدي أن الاعتداءات المتكررة أربكت عملهم، وتسببت في انقطاع المياه، متوقعا بدء وصول المياه تدريجيا إلى مدينة طرابلس مساء اليوم.

يذكر أن المياه انقطعت عن عدد كبير من أحياء ومناطق طرابلس منذ صباح الاثنين الماضي.

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