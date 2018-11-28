حملة لحصر وتعداد الثّروة الحيوانية بكافّة البلديات

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعدّ الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ،بالحكومة المؤقّتة لإطلاق حملة حصر وترقيم الثّروة الحيوانية ،بكافّة البلديات التابعة لها .

وقالت رئيسة القسم الإعلامي بالهيئة المهندسة “شيخة سلام” إن هذا المشروع يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة ،عن أعداد الحيوانات والتوزيع الجغرافي لها .

وأوضحت” سلام” أن الحصر سيسهم في تطوير الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية، وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين؛ وذلك لرفع إنتاج الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي .

وكانت الهيئة قد شكلت لجنة مركزية تنبثق عنها عدة لجان فرعية؛ لتغطية المناطق المستهدفة بالحصر .

يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس “محمد عبد العالي” طالب بضرورة وضع آلية لحصر أعداد الثروة الحيوانية بالبلديات التابعة للحكومة المؤقتة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي ، مع مدير مركز الصحة الحيوانية، ومدير إدارة الإنتاج الحيواني، والمستشار الفني بها بمقر الهيئة ببلدية شحات .

وشمل الحصر كافة أنوع المواشي “الماعز، والأغنام، والأبقار، والإبل”.

وقد كان أول الاجتماع ، حول الكيفية التي ستتم بها عملية الحصر، وتشكيل لجنة مركزية تنبثق منها عدة لجان فرعية، موزعة على البلديات؛ لتسهيل عملية الإحصاء .

وأكد “عبد العالي” على ضرورة تحديد سقف زمني لا يتجاوز شهر، شريطة أن لا يكون ذلك، مخلاً بدقة النتائج التي سوف تقارن بالإحصاء السابق الذي أجري في عام (2016م)، وبلغ تعداد الثروة الحيوانية حينها خمسة مليون ونصف وحدة غنمية .

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