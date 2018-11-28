معيتيق: الرئاسي سيعمل على إنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق ذوي الاعاقة

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الثلاثاء رئيس الرابطة العامة للمعوقين في ليبيا بشير عاشور الفيتوري الذي قدم للنائب مذكرة تفصيلية توضح الاهتمام بذوي الاعاقة وكيفية إدماجهم في المجتمع ومنحهم حقوقهم والبالغ عددهم 116 الف معوق على مستوى ليبيا.

الفيتوري أشار بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للمجلس الرئاسي لقرار إنشاء المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة الذي يتماشى مع متطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها ليبيا في شهر فبراير الماضي، مؤكداً على ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لرصد تنفيد الاتفاقية.

وطالب بالعمل على توفير البيئة المناسبة التي تكفل لهم ضمان حقوقهم في كل مناحي الحياة باعتبارهم جزء من المجتمع بما في ذلك التعليم العام بمختلف مستوياته والعمل على تعديل المادة الأولى من القرار رقم 908 بشأن تخفيض تكاليف بعض الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته أكد معيتيق بأن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من المجتمع ولايمكن غض الطرف عنهم وأن لهم من الحقوق والواجبات التي تلزم الجهات ذات العلاقة منحها لهم وفق القوانين التي تضمن لهم حقوقهم كاملة، مشيراً إلى أن الرئاسي سيسعى لتفعيل القوانين ومنها تفعيل القانون الخاص بانشاء المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الاعاقة.