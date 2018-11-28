المعداني يتابع ملف العمالة الوافدة في سرت

وجه عميد بلدية سرت مختار المعداني، بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب القوى العاملة، وعضوية كافة الأجهزة الأمنية، لحصر العمالة الوافدة والتأكد خلوها من الأمراض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء، لمتابعة ملف العمالة الوافدة وآلية تنظيمها، حيث تم الاتفاق على متابعة قانونية اجراءات دخول العمالة الوافدة، وترحيل من يثبت مخالفته للإجراءات.

هذا وسيتم الاعلان عن مكان الحصر خلال الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع شمل حضور كل من مدير مكتب القوى العاملة، إلى جانب مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت، ومدير فرع مكتب الهجرة غير الشرعية سرت، وعدد من الشخصيات ذات الصلة.

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