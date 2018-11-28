بوشناف يصل إلى تازربو على رأس قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة

ليبيا – وصل اليوم الأربعاء إلى بلدية تازربو وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف على رأس قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات ووفداً يضم عدداً من مدراء أمن الواحات.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

زيارة بوشناف تأتي بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة لبحث الوضع الأمني للبلدية التي تعرضت لهجوم إرهابي جبان خلال الأيام الماضية خلف عدداً من القتلى والجرحى.

ووفقاً لأوامر وتعليمات وزير الداخلية فإن القوة المرافقة لمعاليه والمشكلة من مختلف وحدات وزارة الدخلية وفروع الإدارة العامة للأمن المركزي ومديريات أمن طوق تازربو سيتم تثبيتها في تلك البلدية لتعمل على تأمينها وتمشيط محيطها ومطاردة خلايا تنظيم داعش التي تهاجم المناطق و الأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية