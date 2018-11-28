اخبار ليبيا الان

منخفض جوي يؤثر على شمال البلاد اليوم

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتعرض مناطق شمال البلاد، اليوم الأربعاء، إلى تقلبات جوية ناتجة عن التقاء امتداد منخفض جوي مع موجة تبريد بطبقات الجو العليا، ما يُهيئ الفرص لتساقط زخات المطر على هذه المناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن هذه التقلبات ستكون مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلو متراً في الساعة.

وحول مناطق الوسط والجنوب، أشار المركز في نشرته اليومية إلى أن مرتفعاً جوياً يتمركز شمال الجزائر يؤثر على هذه المناطق ويُحافظ على استقرار طقسها.

وتتراوح درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد بحسب توقعات الأرصاد، مابين 18 إلى 23 درجة مئوية، ومن المُتوقع أن تشهد انخفاضاً طفيفاً يوم الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك