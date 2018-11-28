منخفض جوي يؤثر على شمال البلاد اليوم

تتعرض مناطق شمال البلاد، اليوم الأربعاء، إلى تقلبات جوية ناتجة عن التقاء امتداد منخفض جوي مع موجة تبريد بطبقات الجو العليا، ما يُهيئ الفرص لتساقط زخات المطر على هذه المناطق.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن هذه التقلبات ستكون مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلو متراً في الساعة.

وحول مناطق الوسط والجنوب، أشار المركز في نشرته اليومية إلى أن مرتفعاً جوياً يتمركز شمال الجزائر يؤثر على هذه المناطق ويُحافظ على استقرار طقسها.

وتتراوح درجات الحرارة في أغلب مناطق البلاد بحسب توقعات الأرصاد، مابين 18 إلى 23 درجة مئوية، ومن المُتوقع أن تشهد انخفاضاً طفيفاً يوم الغد.

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