هل ستدخل اللغة الفرنسية ضمن مناهج وزارة التعليم؟

ناقش وزير التعليم عثمان عبد الجليل خلال لقائه مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا باتريس لوفرابير والوفد المرافق لها أوجه التعاون بين الجانبين في برنامج تدريب وتعليم اللغة الفرنسية وسبل تحريك عجلة التنمية المستدامة بقطاع التعليم.

حيث بحث اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس وحضره مستشار وزير التعليم لشؤون التعاون الدولي أحمد الشنطة ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مسعودة الأسود ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الطاهر حبيب إلى مناقشة موضوع إدخال اللغة الفرنسية للمدارس الثانوية ابتداء من الصف الأول ثانوي كمرحلة أولى واتفق الطرفان في هذا الشأن على إعداد المناهج وتجهيزها انطلاقاً من المناهج التي سبق إعدادها إلى جانب طباعة الكتب قبل بداية العام الدراسي المقبل. كما تم الاتفاق على تدريب عدد 120 من المعلمين وإعدادهم كمدربين رئيسيين في مادة اللغة الفرنسية، وذلك في إطار تحريك عجلة التنمية المستدامة بالقطاع. من جهتخ أكد عبد الجليل على حرص الوزارة لإنجاح هذا البرنامج والبدء في الإعداد والترتيب له وتحديد مواعيد لكل مرحلة من مراحل تنفيذه، مبيناً أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة الإصلاحية التي تسعى من خلالها للرفع من قطاع التعليم وتوفير كل الوسائل والطرق والبرامج التي من شأنها الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحسين مخراجاتها.

