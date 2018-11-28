إجتماع شركة الجوف للتقنية النفطية مع شركة ZUL الصينية

عقد صباح الأمس إجتماع بين رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي جبريل الدرسي و فتحي خليفة عضو لجنة الادارة للتصنيع والعمليات والمواد و عدد من المختصين بالشركة.

وعن الجانب الصيني فريق عمل شركة ZUL الصينية المتخصصة في انتاج المواد الكيماوية والخدمات النفطية.

هذا ورحب رئيس لجنة الادارة بالجانب الصيني متمنيا لهم اقامة طيبة بمدينة بنغازي التي اصبحت تتوافد عليها الشركات العالمية وخاصة شركة الجوف التي اصبحت تشكل رقما في شركات الخدمات النفطية.

وناقش المجتمعون اوجه التعاون بين الشركتين حيث قدمت شركة زول الصينية عرضا مبينا فيه كافة المنتجات والخدمات التي تقدمها وامكانية الدخول في شراكة بين شركة الجوف وشركة ZUL الصينية في هذا المجالات.

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