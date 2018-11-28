بادي : جورج واشنطن كان مليشياوي ولكنه صنع أمريكا..أنا مثله

طرابلس – قارن آمر لواء الصمود صلاح بادي الذي عاقبته الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن في وقت سابق من هذا الشهر نفسه بالرئيس الأمريكي السابق جورج واشنطن ودافع عن القتال الذي أدى إلى إدراجه في قائمة العقوبات .

فى مقابلة نشرها موقع ” ميدل إيست آي ” الإنجليزي المُقرب من الحكومة القطرية اليوم الأربعاء وترجمتها صحيفة المرصد ، يُعرُف الموقع صلاح بادي على أنه ” ضابط سابق في الجيش الليبي تعرّض للسجن وأصبح بطلاً خلال انتفاضة 2011 ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وقاد ميليشيات مصراتة إلى النصر ثم فاز بمقعد في المؤتمر الوطني سنة 2012 “.

يقول بادي : “جورج واشنطن كان رجل ميليشيا وصنع الولايات المتحدة ، بعد الحرب الأهلية تم تأسيس أمريكا التي تقود العالم الحر من قبل رجل الميليشيات ..أنا مثله “.

” لكن في السنوات الأخيرة ، بعد إستقالته من منصبه وحمله السلاح كقائد ميليشيا ، إنقسمت الأراء حوله ، يرى البعض صلاح بادي بأنه قوة دافعة للبلاد بينما يرى آخرون أنه مفسد مستعد لحمل السلاح عندما لا يحصل على مايريد ” . يقول الموقع .

أجرت اللقاء مع بادي الصحفية ” فرنشيسكا مانوشا “التي وصفته بأنه كان جزءً من تحالف فجر ليبيا ، تضيف : ” قاتل ضد العقيد المتقاعد خليفة حفتر الذي أطلق عملية الكرامة ضد ما أسماها الميليشيات الإسلامية ، إستولى تحالف الفجر على طرابلس وتم تدمير المطار الرئيسي خلال القتال ” .

يؤكد الموقع بأن بادي ومنذ عام 2015 إستقر في تركيا ، لكنه عاد إلى طرابلس في نهاية أغسطس لدعم عملية أطلقها في الأصل اللواء السابع واصفاً إياه بأنه ميليشيا مسلحة من بلدة ترهونة قاتلت لإنتزاع السيطرة على العاصمة من ائتلاف من الميليشيات الأخرى المتهمة بالفساد.

يضيف بادي : “ندعو كل رجل حر أن ينهض من أجل إنقاذ العاصمة من الفساد ، ما تبقى لدي الآن خياران فقط هما الاستسلام أو مواجهة عقوبتهم ، سنقف ضد أولئك الذين يتسببون في إذلال أهل العاصمة. الفاسدون هم أعداؤنا ” .

في 19 نوفمبر أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بادي على قائمة عقوباتها متهمة إياه بتقويض الأمن فى ليبيا من خلال مهاجمة مجموعات تتسق مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ” .

وفي بيان ، قالت الوزارة إن قوات ميليشيا بادي ( لواء الصمود) استخدمت صواريخ غراد المدمرة للغاية في مناطق مكتظة بالسكان خلال اشتباكات إستمرت لمدة شهر في العاصمة طرابلس شهر سبتمبر الماضي .

لكن في حواره المطول مع ” ميدل إيست آي ” رفض بادي العقوبات ودافع عن تصرفات مجموعته في سبتمبر وقال بأن هدفهم كان بذل جهد أوسع لمنع حفتر من الحصول على مزيد من السلطة.

يتابع بادي : ” بينما هدفت كل الميليشيات للإطاحة بالائتلاف الذي كان سسيطر على العاصمة ( قواتهم ) خططت ترهونة لإجبار حفتر على العمل داخل الحكومة المدنية بعد ذلك ، لكنه كان لديه مخطط آخر ، إنه يعد لإنقلاب ، لذلك ركزت ميليشياته على إبقاء اللواء السابع في ترهونة بعيدًا عن طرابلس الكبرى”.

وجاءت العقوبات الأمريكية على بادي بعد أن فرضت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا والتابعة لمجلس الأمن عقوباتها المالية عليه ضمن قائمة تفرض على جميع أعضاء الأمم المتحدة تجميداً للأصول وحظراً للسفر.

وقال بادي إن إدراجه على هذه العقوبات جعل من الواضح أن الأمم المتحدة مجرد بوق إعلامي يدعي إزاحة المجرمين ولكنه يقوم بتشويه شخصيات أخرى وأضاف : ” أنا لا أثق في الأمم المتحدة أو ما تفعله ، بسبب هذه الحكومة المدعومة منها ( الوفاق ) تتدهور ليبيا كل يوم اقتصادياً وسياسياً ، وكل شيء بات يتبخر “.

” ورغم أن بادي يصور نفسه على أنه يدافع عن البلاد من الميليشيات ، إلا أنه هو نفسه قائد مليشيا ويلقى باللوم عليه في الكثير من الدمار الذي طال الدولة التي مزقتها الحرب ، سألت الصحفية مانوشا بادي كيف يمكنك التوفيق بين الاثنين ؟ ” .

أجاب : ” أنا رجل وطني ، جورج واشنطن كان رجل ميليشيا وقلت ذلك للأميركيين الذين التقيت بهم ، وقد صنع الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية وهي الدولة التي تقود العالم الحر ، لقد أسسها رجل الميليشيات .. أنا مثله “.

وأكد بادي على إن القتال هو الطريقة الوحيدة لحل مشاكل ليبيا وقال : “ظهر حفتر شرقاً ، واستولت الأمم المتحدة والغرب على ليبيا من خلال هذه الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي دخلت بالقوة إلى طرابلس عبر القوارب أنا لا أرى فايز السراج ، كزعيم لديه أي مصداقية أو سلطة “.

وإتهم بادي السراج بأنه يتصرف وكأنه عميد بلدية طرابلس ، لا رئيس حكومة ، لأن قراراته لا يمكن أن تصل إلى مناطق أخرى ، مشيراً إلى أن شرق وجنوب ليبيا ومناطق أخرى فى الغرب لا تتبع قراراته وقال : ” لا يملك السراج ومن معه تاريخاً في الكفاح من أجل الحرية ضد القذافي حتى عندما بدأت ثورة 17 فبراير .”

وأشار بادي إلى أنه وبينما كان طيارًا في أكاديمية القوات الجوية الليبية تولى مسؤولية شؤون الطلاب وقال إنه خلال هذا الوقت كان يعد لانقلابٍ ضد القذافي فتم وضع إسمه على قائمة المحظورين من السفر.

وإستطرد قائلاً : “بالنسبة لي ، اعتدت أن أكون معارضاً للقذافي ، وتمت مقاضاتي ثلاث مرات وأُتهمت مرتين إحداها كانت بالسجن 25 سنة ثم صدر بحقي حكم بالإعدام ومع ذلك تم إسقاط الحكم ” .

وأرجع بادي سببب إسقاط الحكم عنه في ذلك الوقت لأن سيف الإسلام القذافي أطلق برنامج ” ليبيا الغد” ومنح العفو لكثير من الشخصيات المعارضة ، بما في ذلك هو مؤكداً بأن لا الأمم المتحدة ولا السراج سيكونون قادرين على إزاحة الميليشيات التي استولت على المؤسسات الحكومية وأثارت العنف في البلاد ، وذلك على حد قوله .

وختم آمر لواء الصمود قائلاً : ” إن إشتباكات طرابلس الأخيرة أثبتت بأن القتال فعّال ، بعض المؤسسات على سبيل المثال ، التي كانت تسيطر عليها الميليشيات قد تم تحريرها ، الحرب وحدها هي التي تستطيع فعل ذلك ، لقد منحناهم الفرصة ولم تلعب الأمم المتحدة دورها لذلك أعتقد أن الحرب أسلوب ضغط عليهم”.

المصدر : ميدل إيست آي

الترجمة : المرصد – خاص

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