السراج يبحث تأمين وصول الوقود إلى المنطقة الجنوبية ودعم قوات تأمين سرت

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني آلية تنفيذ قرار زيادة مرتبات العسكريين النظامين.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج الثلاثاء مع كل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وضابط عمليات المنطقة الوسطى العميد محمد موسى، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعضو المجلس البلدي علي أبو سته.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني والمهام الموكلة للمنطقة العسكرية الوسطى في دعم المجالس البلدية الواقعة في نطاقها. كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى دعم القوات المكلفة بتأمين مدينة سرت من حيث إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إضافة إلى تأمين وصول الوقود إلى المنطقة الجنوبية. هذا وبحث الاجتماع خطط وبرامج بلدية مصراتة لتحسين أداء القطاعات الخدمية، حيث أكد السراج على أهمية التنسيق مع وزارة الحكم المحلي وتنفيذ البرامج وفقاً للأولويات.

