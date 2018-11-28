اعتداء يُضعف إمدادات طرابلس من المياه

كشف جهاز النهر الصناعي أن تأخّر وصول المياه إلى مدينة طرابلس، أمس الثلاثاء، كان نتيجة تعرّض غرفة المراقبة الواقعة جنوب مدينة زليتن إلى اعتداء من قبل مجهولين أسفر عن حدوث تسرّب في المياه.

وأسرعت فرق التشغيل والصيانة إلى تغيير مسار تعبئة المياه إلى المسار الأوسط لإيصال تدفقاتها إلى طرابلس إلى حين الانتهاء من صيانة المسار الرئيسي المسؤول عن تغذية المدينة.

وأكّد الجهاز في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” حول الحادثة، أن تدفقات المياه ستصل تدريجيا إلى العاصمة ابتداءً من مساء اليوم.

يُشار إلى أن منظومة النهر الصناعي قد تعرّضت سابقاً إلى اعتداءات مُتكررة أضعفت إمدادات المياه إلى عدد من المناطق، في حين ناشد المسؤولون عنها الجهات المُختصة للتدخل وحماية مكونات المنظومة التي تُعتبر المصدر الأول للمياه.

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