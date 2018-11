عقد رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور اجتماعًا الثلاثاء مع مدير أمن طرابلس العميد سالم السائح.

وتم خلال اللقاء مناقشة آلية التنسيق والتواصل بين الجهاز ومديرية أمن طرابلس.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تقديم الدعم الفني وتدريب وتطوير كوادر المديرية في مجالات الإحصاء والتسجيل الجنائي.

The post تعاون مشترك بين جهاز المباحث الجنائية ومديرية أمن طرابلس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا