هيئة الزارعة تطلق حملة لحصر وتعداد الثروة الحيوانية بكافة البلديات

تستعد الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية المؤقته لإطلاق حملة حصر وترقيم الثروة الحيوانية بكافة البلديات.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة، وواضحة عن أعداد الحيوانات والتوزيع الجغرافي لها.

وسيسهم هذا الحصر في تطوير الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين، وذلك لرفع انتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي.

وكانت الهيئة قد شكلت لجنة مركزية تنبثق عنها عدة لجان فرعية لتغطية المناطق المستهدفة بالحصر.

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