شركة الواحة تستعد للإنتاج التجريبي للغاز من بئر أفقي بحقل الفارغ النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الثلاثاء، أن شركة الواحة للنفط استكملت الاستعدادات لبدء الإنتاج التجريبي للغاز بالمرحلة الثانية من بئر أفقي بحقل الفارغ النفطي بعد الانتهاء من الأشغال التحضيرية للبئر.

وقالت المؤسسة في بيان إن شركة الواحة للنفط قد استكملت الاستعدادات لبدء الإنتاج التجريبي للمرحلة الثانية بحقل الفارغ النفطي. حيث تم يوم الجمعة الموافق 16 نوفمبر 2018 الانتهاء من الأشغال التحضيرية بالبئر الأفقي ب ب 10-59، الذي سيستهدف في هذه المرحلة الطبقة الحاوية للغاز.

وأضاف بيان المؤسسة أن الاختبارات الأولية تشير إلى أنّ معدلات الإنتاج ستكون في حدود 33 مليون قدم مكعب من الغاز، و1400 برميل من المكثفات في اليوم، وذلك من خلال استعمال خانق 64/64 بوصة

وأشارت المؤسسة إلى أنّ هذا البئر تمّ حفره في أغسطس عام 2008 وكان مخصّصًا لإنتاج النفط لكن وبعد عدة اجتماعات وورشات عمل بين إدارتي تطوير الاحتياطي بالمؤسسة والتخطيط بشركة الواحة تم اتخاذ قرار باستغلال هذا البئر أيضًا لإنتاج الغاز

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها كافة الموظفين في سبيل تحسين الإنتاج والرفع من عائدات القطاع، إضافة إلى توفير الغاز للاستعمال المحلّي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية