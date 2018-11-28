بوشناف على رأس قوة أمنية يصل تازربو

وصل وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف صباح اليوم الأربعاء إلى بلدية تازربو، على رأس قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات ووفد يضم عددًا من مديري أمن الواحات، لبحث الوضع الأمني للبلدية التي تعرضت لهجوم إرهابي، خلال الأيام الماضية وخلف عددًا من القتلى والجرحى فضلًا عن بعض المخطوفين.

وقالت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه وفقًا لأوامر وتعليمات وزير الداخلية، فإن القوة المرافقة للوزير بوشناف والمشكلة من مختلف وحدات وزارة الداخلية وفروع الإدارة العامة للأمن المركزي ومديريات أمن طوق تازربو، سيتم تثبيتها في تلك البلدية لتعمل على تأمينها وتمشيط محيطها ومطاردة خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي التي تهاجم تلك المناطق والأهداف الحيوية بها بين الحين والآخر.

وتعرض مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا، مساء الجمعة، إلى هجوم من قبل عناصر من تنظيم «داعش» ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وشرطيين، وإصابة 11 شخصًَا وخطف قرابة الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

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