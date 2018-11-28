إنقطاع المياه عن مدينة رأس لانوف

بدأ مساء الثلاثاء انخفاض مستوى المياه الواصلة لخزانات المياه بمدينة رأس لانوف وذلك نظراً لخروج منظومة مياه تازربو والسرير عن العمل بسبب الظروف الأمنية.

حيث أعلنت إدارة الخدمات بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز بأنها سوف تبدأ بتخفيض تغذية المدينة السكنية بالمياه تدريجيًا و الترشيد في إستهلاك المخزون المتوفر من المياه في الخزانات الرئيسية حتى يتم حل الأزمة الحالية.

يذكر ان المنطقة السكنية رأس لانوف كانت تتغذى من محطة تحلية مياه البحر الا انها تعطلت منذ فترة طويله ولم يتم العمل على صيانتها الأمر الذي جعل المنطقة تتغذى من مياه النهر الصناعي الان ولكن بسبب الظروف الأمنية تكررت الفترة الاخيرة نقص وانقطاع المياه عن المدينة.

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