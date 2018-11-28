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السفير الإسباني في ضيافة وزارة الخارجية الليبية

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

تطرق الحديث أيضاً إلى الباخرة اﻹسبانية التي ترسو على السواحل الليبية وعلى متنها اثني عشر مهاجراً غير شرعي.

التقى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالةبالسفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو دي ميغيل والوفد المرافق له.

حيث استعراض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات ودعم الاستقرار في ليييا بالاضافة إلى مناقشة التحضير لاجتماع اللجنة الليبية الاسبانية المشتركة.

وتطرق الحديث أيضاً إلى الباخرة اﻹسبانية التي ترسو على السواحل الليبية وعلى متنها اثني عشر مهاجراً غير شرعي.

في سياق متصل حضر اللقاء السيد حاجي دهان مدير إدارة الشوؤن اﻷوروبية والمعنين بملف مملكة إسبانيا بوزارة الخارجية.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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