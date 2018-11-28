صنع الله: الإنتاج المحلي مطمئن وأسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع أوبك

سجلت اسواق النفط العالمي اليوم الاربعاء ارتفاع في الاسعار قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل والذي من المتوقع أن يقرر خلاله الأعضاء خفض الإنتاج لمواجهة مشكلة تخمة تلوح في الأفق.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ” للاقتصادية ” ارتفاع الاسعار عالميا يعود ايجابيا علي الانتاج المحلي والذي يعتبر مطمئن رغم الظروف الامنية السيئة التي استهدفت الحقول وخطوط الانتاج ومبني الوزارة مضيفا نسعي للوصول الي انتاج المليون وثلاثمائة ألف برميل يومياً بنهاية العام الحالي وهو الأعلى لأول مرة منذ العام 2013.

وأضاف تجد ليبيا كامل التعاون من الدول المنتجة للنفط في اوبك نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد حيث لم تقر أي ضوابط علي الانتاج الليبي موضحا بأن ليبيا تشارك رغبة ” اوبك ” في اتخاذ خطوات مستقبلية لضمان استقرار سوق النفط امام أي تذبذبات في العرض.

يذكر بأن خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفع 44 سنتا توازي 0.7 في المئة إلى 60.65 دولار للبرميل وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلا 51.88 دولار للبرميل بعد أن زاد 32 سنتا تمثل 0.6 في المئة بحسب ما جاء بنشرة ” رويترز “.

وعلى الرغم من زيادة اليوم فقد انخفضت أسعار النفط بأكثر من 30 بالمئة منذ أوائل أكتوبر تحت ضغط بوادر على تخمة في المعروض وضعف الأسواق المالية على نطاق واسع.

وتجتمع أوبك في السادس من ديسمبر في فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج مع بعض المنتجين من خارجها ومن بينهم روسيا.

ويساور الأسواق العالمية القلق من أن يتسبب تباطؤ التجارة العالمية نتيجة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن تراكم الديون وقوة الدولار في الضغط على الأسواق الناشئة.

وقالت منظمة التجارة العالمية في أحدث توقعاتها التي نشرت أمس الثلاثاء إن “نمو التجارة سيستمر في التباطؤ حتى الربع الرابع من 2018 على الأرجح”، في أبطأ وتيرة للنمو منذ أكتوبر 2016.

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