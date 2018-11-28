انطلاق معرض ليبيا الدولي السادس للتمور والصناعات المصاحبة ومعرض ليبيا الدولي الرابع لثمار وزيت الزيتون والمعرض الثالث لعسل النحل

انطلقت علي أرض مدينة المعارض بمعرض طرابلس الدولي صباح اليوم الأربعاء اعمال معرض ليبيا الدولي السادس للتمور والصناعات المصاحبة ومعرض ليبيا الدولي الرابع لثمار وزيت الزيتون والمعرض الثالث لعسل النحل برعاية مركز تنمية الصادرات.

وقال رئيس لجنة ادارة الهيئة العامة للمعارض صلاح حمزة ” للاقتصادية ” نثق بجودة المنتجات الليبية التي نافست غيرها في الكثير من المعارض الدولية مضيفاً هذه الدورة تشهد تعاون مع وزارة الحكم المحلي من خلال مشاركة رائدات الاعمال والجمعيات التعاونية وستشهد مشاركة اصحاب شركات تصدير التمور واصحاب المصانع والفلاحين من مختلف ربوع ليبيا.

واضاف المعرض يشهد عرض نحو 20 نوع من التمور التي تنتج في كافة المدن الليبية والتي اشهرها عالمياً ” الدقلة “.

كما اعلن ” حمزة ” عن الانتهاء من إعداد وتجهيز ملف الدورة للراغبين في المشاركة في الدورة السابعة والأربعين لمعرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 2 الي 12ابريل 2019.

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