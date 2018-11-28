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السودان يتعهد بإطلاق سراح مواطنيه المختطفين في ليبيا

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعهدت الداخلية السودانية ببذل ما بوسعها لإطلاق سراح 7 سودانيين يعملون بمحلات تجارية في ليبيا تم اختطافهم في الـ13 من نوفمبر الجاري.

وطالب وزير الداخلية أحمد بلال عثمان في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية مواطني بلاده بعدم السفر إلى ليبيا في ظل تكرار حالات الاختطاف التي تقوم بها مجموعات منفلتة على حد تعبيره.

وكان خاطفو السودانيين الـ7 قد بثوا مقطعاً مُصوراً ناشد خلاله المختطفون الرئيس السوداني عمر البشير بالتدخل لإطلاق سراحهم من دون أن يبيّن الخاطفون مطالبهم التي رجحت تقارير أن تكون مبادلة السودانيين بعدد من التبو المحتجزين في الخرطوم بتهمة قتل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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