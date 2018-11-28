مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء 2,500 لاجئ من ليبيا

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأربعاء، إجلاء 2500 شخص ممن كانوا محتجزين في ليبيا سابقًا إلى كل من النيجر وإيطاليا ورومانيا، بعد مرور عام على بدء المفوضية عمليات الإجلاء من ليبيا.

وقال رئيس بعثة المفوضية في ليبيا “روبرتو مينيوني”، إن اللاجئين في ليبيا يواجهون صعوبات كثيرة، وقد فروا من منازلهم بحثًا عن الأمان والحماية، وفق الموقع الرسمي للمفوضية.

ودعت مفوضية اللاجئين إلى إيجاد سبل بديلة للاحتجاز، وإلى تقديم المزيد من الدعم لعمليات الإجلاء التي تبقى طوق نجاة أساسيًّا للأشخاص من الفئات الأشد ضعفًا، مطالبةً الدول بتقديم أماكن إضافية لإعادة التوطين.

وأفصحت المفوضية عن أنها أجرت 23 عملية إجلاء من ليبيا منذ نوفمبر 2017، وساهمت في إخلاء سبيل 2,476 لاجئًا وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفًا منذ ذلك الوقت، وإجلائهم من ليبيا إلى النيجر (2,069) وإيطاليا (312) ورومانيا (95)، لافتة إلى وجود عدد كبير من اللاجئين في ليبيا، كثير منهم بحاجة إلى الإجلاء الطارئ.

يشار إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أجلت، اليومين الماضيين، 132 لاجئًا وطالب لجوء، من بينهم نساء وأطفال، من طرابلس إلى النيجر.

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