عقيلة صالح يؤكد على قانونية تعديل الإعلان الدستوري ويدعو المعارضين للتوجه للقضاء

طبرق-العنوان

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح عيسى، أن التعديل الذي أقره المجلس في جلسة الإثنين على الإعلان الدستوري “قانوني”، داعيا المعترضين التوجه إلى القضاء للفصل في صحته.

وفي بيان مصور، قال رئيس المجلس، “إن التصويت قانوني وبإجراءات صحيحة، ويمكن لأي جهة تريد التحقق من ذلك بمستندات رسمية صادرة عن مجلس النواب، ومن له مصلحة في الطعن في تعديل الإعلان الدستوري فإن الفيصل هو القضاء”.

وأضاف “النصاب القانوني لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، هو الثلثين زائد واحد أي (115) نائبا وتحقق العدد في جلسة الأمس”.

وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها ليبيا، تقتضي أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية