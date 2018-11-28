لماذا اعتبر “الميهوب” أنه لا يمكن الاتفاق مع مجلس الدولة؟

أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب عن رفضه لمخرجات جلسة النواب يوم الاثنين الماضي

وقال الميهوب في تصريح صحفي أنه “لا يمكن الاتفاق مع مجلس المشري ذراع الإخوان المسلمين، مضيفا ” النية مبيته “.

واعتبر الميهوب ما حدث غير مقبول واصفا إياه بـ ” التدليس”.

وكان عضو مجلس النواب، مفتاح الكرتيحي، أعلن أن النواب صوتوا على تعديل الإعلان الدستوري بشرط تعديل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من رئيس ونائبين وتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء خلال جلسة الاثنين الماضي.

المصدر: ليبيا 24

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