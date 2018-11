التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء بسفير إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميجيل والوفد المرافق له.

حيث أثنى السفير الإسباني على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الإدارة، مشيداً بالتزام المؤسسة الحياد والنأي عن كل التجاذبات السياسية، إضافة إلى مساهمتها في انعاش الاقتصاد الليبي.

هذا وأشاد دي ميجل بالدّور الذي تقوم به المؤسسة في زيادة الانتاج، وذلك على الرغم من كلّ التحديات الراهنة في كافة أرجاء البلاد.

من جهته أعرب صنع الله عن امتنانه للحكومة الاسبانية لدعمها المتواصل للمؤسسة، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط المؤسسة بشريكها الاستراتيجي، شركة ريبسول، قائلا:

“نحن فخورون جدّا بالعلاقة المتينة التي تربطنا بشركة ريبسول، كما أننا نثمّن الدور البارز الذي تلعبه هذه الشركة في مساعدتنا على تحقيق مستهدفاتنا من الإنتاج والتنمية المكانية في المناطق القريبة من عملياتها”.

The post السفير الإسباني يسعى لتمكين شركات بلاده لدى المؤسسة الوطنية للنفط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا