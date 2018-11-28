شكري  يشارك في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا في الخرطوم غدا

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء إلى السودان بهدف المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا والمقرر عقده يوم 29 نوفمبر الجاري بالخرطوم.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ صرح بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة بأن اجتماع الخرطوم المنتظر سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع الخرطوم يأتي استكمالاً للإجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.

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