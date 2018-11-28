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وثيقة | التعديل الدستوري لمجلس النواب تم بالإتفاق مع مجلس الدولة

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مجلس النواب في نص تعديله الدستوري العاشر بأنه أجرى هذا التعديل بناء على ما تم الاتفاق عليه بين لجنتى الحوار عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

مجلس النواب أوضح في نص تعديله الدستوري الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه ضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقاً لما تم الاتفاق عليه ، مبيناً بأن المجلس الرئاسي الجديد سيتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن الرئاسي .

وطالب مجلس النواب بالعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره والغاء كل حكم يخالفه ، مبيناً بانه لا يترتب على التعديل اضفاء شرعية على أية اجسام او صفات او مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الاعلان الدستوري في اشارة منه إلى حكومة الوفاق ومجلس الدولة الاستشاري .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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