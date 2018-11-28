وثيقة | التعديل الدستوري لمجلس النواب تم بالإتفاق مع مجلس الدولة

مجلس النواب أوضح في نص تعديله الدستوري الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه ضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقاً لما تم الاتفاق عليه ، مبيناً بأن المجلس الرئاسي الجديد سيتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن الرئاسي .

وطالب مجلس النواب بالعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره والغاء كل حكم يخالفه ، مبيناً بانه لا يترتب على التعديل اضفاء شرعية على أية اجسام او صفات او مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الاعلان الدستوري في اشارة منه إلى حكومة الوفاق ومجلس الدولة الاستشاري .