عقد اتفاقات جديدة لصيانة مطار سرت الدولي

سرت-العنوان

اتفقت بلدية سرت مع شركتي المدار وليبيانا، اليوم الأربعاء، على قيام الشركتين بتوفير وتركيب معدات الاتصالات بمطار سرت الدولي بداية من الأسبوع المقبل.

كما اتفقت البلدية كذلك مع شركتي الكهرباء والمياه بإنجاز أعمالهما بمرافق المطار فيما يتعلق بتوصيل التيار الكهربائي للبرج والمهبط وصالات المطار وأيضاً ربط شبكة المياه بعد إنهاء الكشف على الآبار المغذية لمرافق المطار.

ووفق المكتب الإعلامي للبلدية؛ تقوم البلدية في المقابل بصيانة الصالات بالمطار، كما تم الاتفاق على مراجعة العقود المبرمة مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية من أجل إعادة تفعيلها.

ومطار سرت أو القرضابية هو مطار دولي يقع على مسافة 20 كيلومترًا جنوبي مدينة سرت.

وجاءت هذه الاتفاقات، في ختام اجتماع عقد اليوم الأربعاء في صالة مطار سرت، برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البينة التحتية، غيث عبد الله، ومدير أمن سرت ورئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت ومدير مكتب المواصلات سرت ومدير مكتب التخطيط ورئيس لجنة الأزمة.

وحضر الاجتماع أيضا، مساعد مدير إدارة توزيع الوسطى بالشركة العامة للكهرباء ومدير عام مطار سرت الدولي ومدير مكتب سرت بشركة هاتف ليبيا ومدير مكتب سرت بالشركة العامة للمياه والمدير المكلف بمشروعات الوسطى بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمدير الفني سرت بشركة المدار الجديد ومدير محطة شركة المناولة بالمطار وعدد من مدراء الإدارات بالمطار وموظفي المطار وجمعية الهلال الأحمر سرت.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من التقارير للاحتياجات ذات الأولوية للمطار ومرافقه لدراستها والعمل على إمكانية تذليلها مع الجهات ذات العلاقة.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية