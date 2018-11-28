الواحة للنفط تستكمل الاستعدادات لبدء إنتاج الغاز من البئر الأفقي في حقل الفارغ

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة الواحة للنفط قد استكملت الاستعدادات لبدء الانتاج التجريبي للمرحلة الثانية بحقل الفارغ النفطي.

مؤسسة النفط أكدت بحسب مكتبها الإعلامي على أنه تم الانتهاء من الأشغال التحضيرية بالبئر الأفقي” ب ب 10-59″ الذي سيستهدف في هذه المرحلة الطبقة الحاوية للغاز، مشيرةً إلى أن الاختبارات الأولية تشير إلى أنّ معدلات الانتاج ستكون في حدود 33 مليون قدم مكعب من الغاز و1400 برميل من المكثفات في اليوم وذلك من خلال استعمال خانق 64/64 بوصة.

وأعرب صنع الله عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها كافة الموظفين في سبيل تحسين الإنتاج والرفع من عائدات القطاع إضافة إلى توفير الغاز للاستعمال المحلي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البئر الذي تم حفره في اغسطس عام 2008 كان مخصصا لإنتاج النفط وبعد عدة اجتماعات وورشات عمل بين إدارتي تطوير الاحتياطي بالمؤسسة والتخطيط بشركة الواحة تم اتخاذ قرار باستغلال هذا البئر أيضا لإنتاج الغاز.

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